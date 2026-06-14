Formula 1, si riapre la lotta per il Mondiale: Hamilton accorcia su Antonelli, le classifiche aggiornate

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La vittoria di Hamilton a Barcellona, unita al ritiro di Kimi Antonelli, ha riaperto la lotta al Mondiale. Adesso il pilota britannico, secondo nella classifica iridata con 115 punti conquistati, si trova 'solo' a 41 punti di lunghezze dall'italiano che occupa la prima posizione a quota 156. Seguono George Russell (106 punti), Charles Leclerc (75 punti), Lando Norris (73) e Oscar Piastri (68). Sul fronte della classifica costruttori, continua il dominio della Mercedes che si trova in vetta con 262 punti. Secondo posto momentaneo per la Ferrari, ferma a 190 pt.