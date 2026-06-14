Osakue migliora il suo primato italiano nel disco donne con 64,68 in Francia

“Dopo il primato stagionale di ieri con 61,61 ero felice e oggi sono entrata in pedana con il cuore leggero, cercando di sentirmi come in allenamento, visto che da qualche settimana avevo buoni riscontri ma in gara non mi esprimevo al massimo. C’era l’atmosfera giusta, con due avversarie che ammiro tantissimo. Ho provato a essere rilassata il più possibile e il disco è andato. Speravo fosse lungo, però non mi aspettavo il record italiano che mi dà un bel ‘boost’ di fiducia. Tre anni di attesa iniziavano a pesare. Nelle ultime stagioni non sono sempre riuscita a credere in me stessa, oltre ai problemi fisici per i postumi della frattura a una vertebra lombare che ho avuto qualche anno fa, all’inizio del 2021. Sto pensando a focalizzarmi sulle mie sensazioni e per fortuna ho tanti amici nel mondo dell’atletica, un grande villaggio attorno a me che mi aiuta nei momenti difficili. Non vedo l’ora di gareggiare nel prossimo weekend alla Finale Oro dei Societari assoluti a Rieti per tornare indossare la maglia della Sisport, il club in cui sono cresciuta”.