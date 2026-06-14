ATLETICA

Osakue migliora il suo primato italiano nel disco donne con 64,68 in Francia

La lanciatrice azzurra torna su ottimi livelli, a distanza di 3 anni dal suo precedente record, nel Meeting di Castres

di Redazione Sprintnews
14 Giu 2026 - 17:51
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© Grana/Fidal

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Daisy Osakue ha vinto con la misura di 64,68 la gara di lancio del disco donne nel meeting di Castres in Francia, migliorando il suo primato italiano di 64,57 realizzato a Pietrasanta nel giugno 2023, in una gara iniziata con una prima misura di 54.62, seguita da 59.63, 57.01, il lancio vincente e due nulli finali, mentre al secondo e al terzo posto si sono piazzate la portoghese Liliana Cà e la francese Melina Robert-Michon, rispettivamente con 60,42 e 59,93.

Per la 30enne lanciatrice azzurra, nativa di Torino ma di origini nigeriane, una grande iniezione di fiducia a meno di due mesi dagli Europei di Birmingham che inizieranno il 10 agosto, peraltro alla seconda gara disputata in due giorni sulla pedana francese, dopo il pur buono 61,61 di ieri che aveva già dimostrato una condizione crescente.

Osakue, finalista olimpica a Parigi 2024 dove si è piazzata ottava, si è impossessata per la prima volta del record nazionale nei giochi a cinque cerchi di Tokyo 2021, quando eguagliò lo storico limite di 63,66 ottenuto da Agnese Maffeis nel 1996, e per lei è la terza volta in carriera che supera la soglia dell'eccellenza dei 64 metri.

LE DICHIARAZIONI DI OSAKUE

“Dopo il primato stagionale di ieri con 61,61 ero felice e oggi sono entrata in pedana con il cuore leggero, cercando di sentirmi come in allenamento, visto che da qualche settimana avevo buoni riscontri ma in gara non mi esprimevo al massimo. C’era l’atmosfera giusta, con due avversarie che ammiro tantissimo. Ho provato a essere rilassata il più possibile e il disco è andato. Speravo fosse lungo, però non mi aspettavo il record italiano che mi dà un bel ‘boost’ di fiducia. Tre anni di attesa iniziavano a pesare. Nelle ultime stagioni non sono sempre riuscita a credere in me stessa, oltre ai problemi fisici per i postumi della frattura a una vertebra lombare che ho avuto qualche anno fa, all’inizio del 2021. Sto pensando a focalizzarmi sulle mie sensazioni e per fortuna ho tanti amici nel mondo dell’atletica, un grande villaggio attorno a me che mi aiuta nei momenti difficili. Non vedo l’ora di gareggiare nel prossimo weekend alla Finale Oro dei Societari assoluti a Rieti per tornare indossare la maglia della Sisport, il club in cui sono cresciuta”.

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