Ferrari, la vittoria in Formula 1 mancava da due anni con Sainz: i numeri

Con la 106/a vittoria in carriera, il sette volte campione del mondo è tornato sul gradino più alto dopo due anni, avendo ottenuto due successi nel 2024 a Silverstone e a Spa. Anche la Ferrari non festeggiava una vittoria dal 2024, quando ne ottenne due con Charles Leclerc e altrettante con Carlos Sainz, che firmò quella che fino ad oggi era l'ultima, nel Gp del Messico.