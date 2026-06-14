Leclerc: "Deluso, non sono al livello". Vasseur lo rincuora: "Oggi non è stata colpa sua"

Dopo la gara di Barcellona, che ha visto trionfare il suo compagno di squadra, Leclerc ha analizzato così il momento: "Per rialzarsi bisogna solo avere risultati buoni, tecnicamente è stato difficile gestire certe cose ultimamente ma io non sono stato a livello. Lewis è sempre stato un passo avanti dal Canada, sono contento per lui, se lo merita tantissimo, Adesso tocca a me lavorare". Ai microfoni di Sky Sport, il pilota della Rossa ha aggiunto: "Invidia? Non c'è, sono contento per la Ferrari e Hamilton. Ma da parte mia devo essere onesto, sono deluso e questo è il feeling con cui rientrerò a casa. Bisogna resettare e ripartire dall'Austria".