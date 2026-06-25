MOTOGP

Ufficiale: Bagnaia riparte dall'Aprilia. Contratto di quattro anni per l'ex Ducati

Annunciato l'accordo, a partire dal 2027, tra il due volte campione del mondo e il team di Noale. Affiancherà Bezzecchi 

25 Giu 2026 - 10:31
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© Getty Images

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Le conferme erano già arrivate, soprattutto dopo l'addio alla Ducati, ma ora c'è anche l'ufficialità: Pecco Bagnaia riparte dall'Aprilia. Dalla stagione 2027, quattro anni di contratto con il team di Noale, dove affiancherà l'altro azzurro Marco Bezzecchi. 

© Ufficio Stampa

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Bagnaia all'Aprilia, il comunicato ufficiale

"Francesco Bagnaia ha firmato un contratto di quattro anni con Aprilia Racing a partire dal 2027. Il pilota italiano correrà in sella alla RS-GP al fianco di Marco Bezzecchi, completando così la formazione tricolore della Casa di Noale in MotoGP.
 
L’ingaggio di Bagnaia si conferma come un tassello di grande valore per Aprilia Racing che, con l’arrivo di un tre volte Campione del Mondo, consolida ulteriormente la propria posizione al top della MotoGP. Questo accordo conferma anche la solidità del progetto di Aprilia Racing alla vigilia della rivoluzione tecnica del 2027, che vedrà l’introduzione dei nuovi motori da 850cc.
 
I numeri di Francesco Bagnaia sono impressionanti: fin dal suo esordio in Moto3 nel 2013, il pilota italiano ha dimostrato un talento eccezionale e una grande determinazione, doti che gli hanno permesso di conquistare tre titoli iridati, uno in Moto2 nel 2018 e due consecutivi in MotoGP nel 2022 e 2023 con un totale di 41 vittorie, 86 podi e 35 pole position. Un palmarès che fa di Bagnaia uno dei piloti italiani più vincenti in top class, dietro solo a Giacomo Agostini e Valentino Rossi". 

Le parole di Massimo Rivola, amministatore delegato di Aprilia Racing

“Michele Colaninno ed io condividiamo l’idea di sostenere l’Italia e per questo abbiamo entrambi pensato a Marco e Pecco insieme per il prossimo capitolo di Aprilia Racing. L’arrivo di Bagnaia rappresenta una conferma del valore dello sport italiano, che in questi ultimi mesi si è distinto a livello mondiale grazie alle imprese di Kimi Antonelli in Formula 1, di Jannik Sinner nel tennis e di Federica Brignone ai Giochi Olimpici di Milano Cortina. Per questo accogliere Pecco ci riempie d'orgoglio e dà un’ulteriore spinta allo sport italiano nel mondo. Daremo a lui e alla sua famiglia un caloroso benvenuto, ma prima cercheremo di batterlo! Avere un pluricampione del Mondo è una responsabilità che non vediamo l'ora di prenderci.” 

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