Tutti a scuola a Misano con i campioni dell'Aprilia

L'INIZIATIVA

Quindici fortunati potranno imparare i segreti della guida in pista con Biaggi, Oliveira e Savadori

È un sogno che ritorna, il desiderio di ogni appassionato motociclista che si avvera, girare in pista (e che pista!) con piloti tra i migliori al mondo, seguirne le traiettorie, discutere con loro dei punti di frenata e della gestione del gas, conoscerli tra i cordoli e nei momenti di relax al box. Per migliorare la guida sportiva avendo riferimenti tra i più elevati possibili. Una opportunità esclusiva, riservata a un numero limitato di appassionati, che avranno a loro disposizione piloti altrimenti inavvicinabili in pista, le cui competenze sono tra le più elevate al mondo.

Vedi anche Motogp Aprilia All Stars 2023: torna la grande festa di Misano L’appuntamento più desiderato ed esclusivo è sul circuito di Misano, domenica 28 maggio, giorno immediatamente seguente alla edizione 2023 dell’Aprilia All Stars, la grande festa con protagonisti i piloti e le moto che hanno fatto di Aprilia il marchio europeo col maggior numero di vittorie nel Motomondiale, che animerà il tracciato romagnolo sabato 27. Su una delle poche piste al mondo teatro sia del mondiale MotoGP che del WSBK, e in sella alle straordinarie Aprilia RSV4 Factory, quindici fortunati piloti amatoriali potranno regalarsi una giornata indimenticabile, guidati da tre “super coach” di eccezione: Max Biaggi (quattro volte Campione del Mondo Classe 250 e due volte Campione del Mondo Superbike), Miguel Oliveira (pilota Aprilia del Cryptodata RNF MotoGP Team) e Lorenzo Savadori (pilota e tester MotoGP di Aprilia Racing).

Vedi anche Motogp Oliveira salta Le Mans: Savadori sulla sua Aprilia del team RNF Ognuno di loro seguirà a turno un numero ristretto di piloti, avendo così la certezza di dedicare a tutti la massima attenzione e tutta la cura possibile, e per assicurare a tutti i partecipanti almeno un turno con ognuno dei super coach, sia durante le attività didattiche nel box, sia durante i turni in pista in sella alla RSV4 Factory. Quest’ultima è la versione più tecnologicamente avanzata della moto che ha conquistato sette titoli mondiali WSBK ed è equipaggiata con i performanti pneumatici Pirelli Diablo Superbike in mescola SC3, scelta ideale per i track days. L’esclusivo pacchetto comprende sei turni da venti minuti. Ogni turno sarà intervallato da briefing e debriefing con analisi dei video realizzati onboard grazie a telecamere installate su ogni moto.

© ufficio-stampa

L’accoglienza esclusiva include anche il pranzo nell’hospitality Aprilia e un servizio fotografico dedicato. Durante la giornata saranno a Misano anche i due piloti MotoGP del team Aprilia Racing, Aleix Espargaró e Maverick Viñales, che condivideranno la pista con i partecipanti al corso, un’altra occasione per creare momenti indimenticabili per chi ama la pista e il motorsport su due ruote. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione e partecipazione sono disponibili a questo link: www.aprilia.com/it_IT/aprilia-pro-experience/