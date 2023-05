UFFICIALE

Il portoghese, messo fuori gioco dopo l'infortunio alla spalla sinistra causato da Quartararo a Jerez, sarà sostituito dal collaudatore italiano

Oliveira, che sfortuna anche a Jerez























1 di 13 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 13 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Dopo l'Argentina, Miguel Oliveira dovrà rinunciare anche al GP di Francia della MotoGP. Il portoghese è stato centrato da Quartararo a Jerez, riportando una frattura dell'omero e una lesione al legamento della spalla sinistra. Non sarà operato, ma dovrà osservare un periodo di riposo, sperando di poter tornare in pista al Mugello. Al suo posto a Le Mans sull'Aprilia del team RNF salirà il collaudatore Lorenzo Savadori, che ha preso contatto con la squadra in occasione dei test il giorno dopo il GP di Spagna.

Vedi anche Motogp Test di Jerez: Bezzecchi chiude davanti a tutti, sesto Bagnaia Non un gran inizio di stagione, insomma, per Oliveira, che a Portimao era stato abbattuto da Marc Marquez, e a Jerez è stato colpito da Fabio Quartararo proprio in avvio di gara. In entrambi i casi le conseguenze fisiche l'hanno costretto a dare forfait per il round successivo, perdendo punti importanti in un campionato che può regalargli belle soddisfazioni.