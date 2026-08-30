Troppo Marquez per Acosta ad Aragon, Bezzecchi sorride ma... Moreira bandiera Honda

Il pronostico pendeva tutto dalla sua parte e lui non ha fatto nulla per contraddirlo, con due vittorie nel giro di ventiquattr'ore che gli hanno permesso di scalare due posizioni (ai danni prima di Ogura e poi di Bezzecchi) nella classifica generale in un solo weekend di gara e di prendere la scia del leader. Due sorpassi alla prima curva dopo il semaforo, un solo errore commesso (e da lui stesso ammesso) con l'abbassatore, peraltro subito rimediato e quindi indolore.