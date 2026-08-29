Bezzecchi: "Ho dato il massimo ma il ginocchio...". Marc e Alex Marquez: "Bez più bravo di noi"

"Non pensavo di fare la pole su una pista nella quale abbiamo sempre sofferto. Abbiamo lavorato bene nelle prove libere sia ieri che oggi. Ho dato il massimo e sono riuscito a fare due giri molto buoni. Sprint e Gran Premio saranno due gare molto diverse tra di loro ma intanto abbiamo preso una buona casella sulla griglia, vediamo come va. Per quanto riguarda la mia salute... sto bene con la spalla, nonostante questa pista giri a sinistra. Il ginocchio invece mi fa male. Un conto è il giro da qualifica con l’antidolorifico, Sprint e GP saranno molto più duri. La moto è migliorata e anch'io a livello di guida. Non so bene cosa aspettarmi ma il passo è buono, anche se non così più veloce di quello dei fratelli Marquez".