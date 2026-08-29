PROVE UFFICIALI

Bezzecchi: "Ho dato il massimo ma il ginocchio...". Marc e Alex Marquez: "Bez più bravo di noi"

L'autore della pole di Aragon non scopre le sue carte in vista della Sprint e soprattutto del Gran Premio

di Stefano Gatti
29 Ago 2026 - 12:09
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Bezzecchi festeggia... ma non troppo, ancora sul chi vive per i suoi guai fisici, Marc Marquez manda giù l'affronto del pilota italiano su una delle sue piste-feticcio, mentre suo fratello minore Alex svela ai microfoni la sua tattica di gara per il formato breve. Ecco le voci dei tre titoliari della prima fila del tredicesimo appuntamento iridato al Motorland di Aragon.

MARCO BEZZECCHI

"Non pensavo di fare la pole su una pista nella quale abbiamo sempre sofferto. Abbiamo lavorato bene nelle prove libere sia ieri che oggi. Ho dato il massimo e sono riuscito a fare due giri molto buoni. Sprint e Gran Premio saranno due gare molto diverse tra di loro ma intanto abbiamo preso una buona casella sulla griglia, vediamo come va. Per quanto riguarda la mia salute... sto bene con la spalla, nonostante questa pista giri a sinistra. Il ginocchio invece mi fa male. Un conto è il giro da qualifica con l’antidolorifico, Sprint e GP saranno molto più duri. La moto è migliorata e anch'io a livello di guida. Non so bene cosa aspettarmi ma il passo è buono, anche se non così più veloce di quello dei fratelli Marquez".

MARC MARQUEZ

"Ci abbiamo provato ma Bezzecchi è stato più bravo di noi, anche come passo. Nella Sprint dovremo capire dove è lui e dove diamo noi e lavorare su questa base in vista del Gran Premio. Io intanto mi sento bene, sono a posto con la moto. Vediamo dove posso arrivare". 

ALEX MARQUEZ

"Sono soddisfatto, la prima fila è sempre un obiettivo importante. Scatto dalla parte sporca della griglia ma spero di non avere problemi e di fare una bella partenza. Ci sarà da fare attenzione nei primi tre giri che con il gran caldo saranno decisivi, bisogna conservare la gomma in modo da tenerci qualcosa in serbo per il finale di gara. Sapevo che qualcuno di noi oggi sarebbe sceso sotto il minuto e quarantacinque... Bezzecchi già l'anno scorso qui era andato forte in gara, aveva un passo impressionante. Quest'anno poi è in corsa per il titolo e questo ti dà una marcia in più". 

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