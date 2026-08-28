MotoGP, GP Aragon: Marc Marquez chiude al comando le FP1, terzo Bezzecchi

Comincia nel migliore dei modi il weekend di casa per il pilota nove volte campione del mondo. Nonostante una condizione fisica ancora non ottimale e i soliti fastidi al braccio, Marquez ha infatti dominato l’intera sessione, dove è rimasto sempre al comando. Il giro decisivo (1’45”532) è arrivato a circa 15’ dalla bandiera a scacchi, e gli è valso anche il nuovo record del tracciato in una sessione che ha fornito comunque poche indicazioni, dal momento che i piloti hanno utilizzato pneumatici con usure molto differenti tra loro.