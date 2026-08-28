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MotoGP, GP Aragon: Marc Marquez chiude al comando le FP1, terzo Bezzecchi

Il nove volte campione del mondo domina l’intera sessione e termina in prima posizione davanti Raul Fernandez e al pilota Aprilia

28 Ago 2026 - 11:52
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È Marc Marquez a chiudere davanti a tutti le prove libere della MotoGP ad Aragon. Lo spagnolo su Ducati ufficiale ha fatto registrare il nuovo record della pista con 1’47”532, e ha preceduto di 35 millesimi il connazionale Raul Fernandez su Aprilia. Terzo un ottimo Marco Bezzecchi (+0,221) davanti al più piccolo dei fratelli Marquez, Alex. Tanta fatica per Pecco Bagnaia, che chiude 20° a quasi due secondi di distanza, e Jorge Martin, 18° in classifica.

Comincia nel migliore dei modi il weekend di casa per il pilota nove volte campione del mondo. Nonostante una condizione fisica ancora non ottimale e i soliti fastidi al braccio, Marquez ha infatti dominato l’intera sessione, dove è rimasto sempre al comando. Il giro decisivo (1’45”532) è arrivato a circa 15’ dalla bandiera a scacchi, e gli è valso anche il nuovo record del tracciato in una sessione che ha fornito comunque poche indicazioni, dal momento che i piloti hanno utilizzato pneumatici con usure molto differenti tra loro.

Bene Raul Fernandez su Aprilia Trackhouse: lo spagnolo si è piazzato a soli 35 millesimi dal connazionale con un ottimo giro concluso a sessione ormai terminata. Vicini anche Marco Bezzecchi (+0,221) e Alex Marquez (+0,264). Quinto, ma molto più staccato (+0,713) e autore di una caduta nel finale, Pedro Acosta

Grandi difficoltà per il leader del mondiale Jorge Martin, solo diciottesimo (+1,591) e per Pecco Bagnaia, che non ha mai trovato il ritmo giusto e ha concluso con un ritardo di 1,875 secondi in ventesima posizione. Completano la top 10 Miller, Morbidelli, Di Giannantonio, Aldeguer (fresco di accordo con Ducati per correre nel team VR46) e Quartararo.

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