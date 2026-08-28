MotoGP Aragon, super Bezzecchi nelle pre-qualifiche: è primo davanti ai fratelli Marquez
Il pilota italiano dell’Aprilia ha ottenuto il miglior tempo con il nuovo record della pista, 1’45”455. Settimo Martin, mentre Bagnaia è solo 13o
Bezzecchi ad Aragon 2026 © afp
È un grande Marco Bezzecchi, quello visto nelle pre-qualifiche del Gran Premio di Aragon. L’azzurro ha chiuso al primo posto con il nuovo recordo del tracciato in 1’45”455, appena 10 millesimi davanti al più piccolo dei due fratelli Marquez, Alex; terzo tempo invece per Marc ad appena 38 millesimi di distacco. Settimo posto per il leader del mondiale nonché compagno di squadra del Bez, Jorge Martin. Solo 13o Pecco Bagnaia.
Nel dominio Ducati ad Aragon (quattro nelle prime cinque), ci pensa Marco Bezzecchi su Aprilia a mettere tutti dietro. L’azzurro ha chiuso al comando le pre-qualifiche stampando anche il nuovo record della pista (1’45”455) precedendo Alex e Marc Marquez, parso in grande spolvero nonostante qualche fastidio al braccio. Va detto, per onore di cronaca, che il più grande dei due fratelli non ha fatto l’ultimo giro con gomma nuova, e ha preferito scendere in pista con uno pneumatico già utilizzato. Quarto posto per Di Giannantonio (+0.299), davanti a Fermin Aldeguer (+0.440). Più in difficoltà il leader della classifica, Jorge Martin, che ha chiuso settimo (+0.572) ma ha comunque fatto un bel balzo in avanti rispetto alle Fp1, dov’era diciottesimo. Ancora difficoltà per Pecco Bagnaia: il pilota di Chivasso ha chiuso tredicesimo, a oltre un secondo da Bezzecchi, e dovrà passare dal Q1 nelle qualifiche di domani. Chiudono la top 10, e sono così direttamente in Q2, Raul Fernandez, Pedro Acosta, Franco Morbidelli e Johann Zarco, che merita una menzione d’onore, dal momento che era al rientro dopo tre mesi dal grave infortunio subito a Barcellona.