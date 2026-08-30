Premier League, vincono Chelsea e Sunderland

Nella seconda giornata di Premier League il Chelsea batte per 4-3 il Brigthon con reti di Lavia (4'), Neto (14'), Joao Pedro (32') e Palmer (74'). Per gli ospiti rete di Yalcouye al 35'. Il Sunderland si impone per 1-0 sul Fulham con un gol di Isidor al 75', mentre Leeds e Brentford non vanno oltre l'1-1. Calvert-Lewin al 79' (Leeds), risponde al vantaggio di Schade, arrivato al 41'. Punteggio pieno, quindi, per il Chelsea di Xabi Alonso, che mostra grandi capacità di andare in gol ma anche diverse amnesie difensive. Per il Sunderland, invece, arrivano i primi 3 punti del campionato.