Fabbri secondo nel peso del Grand Prix di Brescia

Leonardo Fabbri ha chiuso in seconda posizione con una miglior misura di 21,99 il getto del peso maschile della terza edizione del Grand Prix di Brescia, tappa Silver del Continental Tour disputato nello Stadio Gabre Gabric, al termine di una gara dagli alti contenuti tecnici con il giamaicano Rajindra Campbell capace di vincere grazie al nuovo record della propria nazione di 22.59, mentre al terzo posto si è piazzato lo statunitense Payton Otterdahl 21.29, al quarto e al quinto i suoi connazionali Adrian Piperi con 21.22 e Joe Kovacs con 21.16, mentre all'ottavo e al nono gli altri due azzurri, Zane Weir con 20,61 e Nick Ponzio con 20,42.