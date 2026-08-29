Pole e record per Bezzecchi ad Aragon, battuto il padrone di casa Marquez

È di uno straordinario Marco Bezzecchi la pole position del Gran Premio di Aragon. Tra i curvoni e i dislivelli del Motorland di Alcaniz ... trova una performance record da un minuto, 44 secondi e 962 millesimi che gli permette di mettersi dietro il padrone di casa Marc Marquez, staccato di 89 millesimi dal pilota italiano e vittima di un errore nel suo ultimo time attack. A completare la prima fila è suo fratello minore Alex che chiude a 299 millesimi da Bezzecchi, qust'ultimo unico pilota sotto il muro del minuto e 45 secondi. Dalla secondo fila scatteranno Raul Fernandez con la migliore delle Aprilia Trackhouse, il leader del Mondiale compagno di squadra del poleman Jorge Martin e il suo connazionale Pedro Acosta (KTM Red Bull), vittima di una scivolata. Terza fila per Di Giannatonio, Bagnaia e Zarco. Alle loro spalele Moreira. Aldeguer e Morbidelli. Quinta fila per i primi tre piloti rimasti esclusi al taglio del Q1: Jack Miller con la Yamaha Pramac, Brad Binder in sella alla KTM Red Bull ufficiale e Joan Mir con la Honda HRC factory.