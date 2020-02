Rossi vede la luce: "Test positivo, bella atmosfera in Yamaha"

LE PAROLE

"È stato un test positivo, abbiamo lavorato bene. In Yamaha stanno portando delle cose su cui si sta lavorando. C'è una bella atmosfera". Lo ha detto Valentino Rossi al termine della terza e ultima giornata di test a Sepang in vista della nuova stagione di MotoGP. "La moto è migliorata rispetto all'anno scorso - ha sottolineato il 'Dottore' - Siamo soddisfatti di alcune cose, in altre non siamo ancora a posto ma penso che potremo migliorare. Però il test è stato positivo. Cosa aspettarsi in Qatar? Sarà interessante perché con queste moto da una pista all'altra cambia molto. A Valencia ed Jerez per dire avevamo avuto un altro feeling rispetto a qui".

"Il bilancio generale è buono perché abbiamo fatto uno step abbastanza importante, soprattutto fisicamente piu' che tecnicamente. Ogni giorno sto un po' meglio, oggi ho spinto un po' di più ma vedevo che comunque l'energia calava. Nel pomeriggio ci ho provato di nuovo ma ero troppo stanco". È questa l'analisi di Marc Marquez al termine della terza e ultima giornata di test a Sepang in vista della nuova stagione della MotoGP. Il pilota spagnolo, che si è operato alla spalla al termine della scorsa stagione, non è ancora al 100%. "Il periodo di recupero completo non si sa, c'è un nervo che mi dà fastidio - ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport - Sarà interessante vedere come reagirà la spalla dopo tre giorni in cui l'abbiamo fatta lavorare tanto. Abbiamo lavorato bene ma dobbiamo fare di più perché sembra che Yamaha e Suzuki abbiano fatto un passo abbastanza importante".

