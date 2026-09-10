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DOPO ALCARAZ

"What about me?" Shelton ringrazia sorella e amica e si dimentica di... Trinity!

"What about me?". Ben Shelton, dopo l'incredibile vittoria nella battaglia-maratona contro Carlos Alcaraz, si è dimenticato di... Trinity!  "Spero solo che la mia migliore amica e mia sorella non debbano andare al lavoro alle 6 del mattino, tra 3 ore", ha detto il tennista americano dopo aver conquistato la semifinale degli Us Open omettendo il nome della fidanzata dai ringraziamenti. "E io allora?", la replica di Trinity, inquadrata sugli spalti. Figlia d'arte e campionessa olimpica, Trinity Rodman è sempre in tribuna a fare il tifo per Ben, con cui fa coppia dall'anno scorso: Trinity ha vinto la medaglia d'oro a Parigi 2024 con la nazionale femminile di calcio degli Stati Uniti. Suo papà è il celebre ed eclettico Dennis Rodman, ex star della NBA.

10 Set 2026 - 12:39
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