Rossi: "Sarà bellissimo salutare i tifosi italiani a Misano"

"Ci siamo sempre divertiti, disputando anche molte grandissime gare. Smettere è triste, ma non ho cambiato idea"

Valentino Rossi chiude la sua carriera "italiana" sulla pista di casa, a Misano, dove la MotoGP arriva per la seconda volta nel giro di poche settimane. Di sicuro per il pesarese sarà un weekend speciale. "E' una situazione un po' strana perché è la seconda volta che corriamo qui quest'anno, anche se con il Covid ci siamo abituati a stare più volte sullo stesso circuito. Sarà una grande occasione per salutare tutti i fan italiani, è bellissimo farlo sul circuito di casa. Spero in un bel fine settimana dal punto di vista del meteo, mi auguro che sia asciutto. Vorrei fare del mio meglio per disputare un weekend positivo", ha detto Rossi alla vigilia delle prime prove libere.

"Ho disputato più di 400 gare, è stata una lunga carriera. Non posso che ringraziare tutti. Ho avuto e ho un sostegno incredibile ovunque, anche all'estero, da parte dei tifosi. Io do sempre il massimo, ci siamo sempre divertiti, disputando anche molte grandissime gare. Vedremo, dopo Misano ci saranno altre due gare. E' sempre un po' triste quando arrivi alla fine, ma ci siamo sempre divertiti", ha aggiunto.

Rossi è poi tornato sulla sua sua decisione: "In Austria ho preso la decisione ufficialmente, ma dovevo restare concentrato sul resto della stagione, a Valencia sarà diverso perché sarà l'ultima gara, sarà più emozionante. Parlare di paranoia è un modo di dire in Italia, non è la fine del mondo. Cambiare idea? No di certo", ha aggiunto a proposito di alcune sue dichiarazioni recenti.

Sulla lotta per il Mondiale tra Quartararo e Bagnaia: "E' una bella sfida, si meritano di lottare per il campionato. Sarebbe stato più divertente se fossero stati più vicini, ma va bene così".

Uscendo dall'ambito personale, Valentino ha detto la sua sui tanti incidenti accaduti quest'anno, soprattutto nelle categorie minori, e che hanno portato anche a tragiche conseguenze: "Qualcosa va cambiato, certi incidenti succedono troppe volte, molti piloti si spostano in modo molto aggressivo e scriteriato in rettilineo, bisogna parlare chiaramente con i piloti, altrimenti 6-7 sono troppo pericolosi. La decisione della penalità all'ultimo giro è un buon segnale, bisogna continuare così".