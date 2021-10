L'ultima Misano di Rossi: "Spero di far divertire i tifosi"

Ultima gara in Italia per Valentino Rossi nel weekend a Misano, il suo GP di casa. Per il numero 46 l'ultimo saluto ai suoi tifosi: "La gara precedente a Misano è stata già un momento davvero emozionante per me e, naturalmente, questa sarà una gara speciale in casa: spero davvero che i tifosi italiani possano godersela". Il pilota Yamaha è carico per le ultime tre gare della sua carriera: "È stato buono avere queste due settimane senza gare, perché avevamo trascorso delle giornate molto impegnative, considerando anche il viaggio negli Stati Uniti, che è stata una gara davvero dura. In questo periodo mi sono allenato molto a casa per assicurarmi di poter affrontare le ultime tre gare di questa stagione nelle migliori condizioni fisiche. Questa seconda gara a Misano sarà più dura della prima, perché è probabile che il clima sia più fresco rispetto a un mese fa. Dobbiamo lavorare sodo per dare il massimo, cercare di essere un po' più veloci rispetto alle ultime gare e mettere a punto le impostazioni per essere più competitivi".