MotoGP Olanda, Bagnaia: "Terzo posto agrodolce, sono più forte di così ma non riesco"

Un terzo posto che Bagnaia non riesce ad accettare: "Per me, che voglio sempre di più, accetto un terzo posto come quello di Aragon rispetto a quello di oggi. Perché eravamo più veloci e forti, e io non riesco a spingere come vorrei. Sono entrato in gara troppo tardi, mi devo prendere troppi rischi per avvicinarmi a quelli davanti e la situazione è complicata. La moto è complicata, ma dobbiamo lavorare per fare passi avanti".