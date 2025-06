MotoGP Olanda: ennesimo trionfo di Marc Marquez nella Sprint davanti ad Alex, Bagnaia mai in lotta

Grandi sorrisi in casa Aprilia: dopo aver chiuso a punti 5 delle ultime 6 Sprint, Bezzecchi è finalmente riuscito a salire sul podio, confermando la grande crescita del team di Noale. Quasi inspiegabile, invece, la performance di Bagnaia con l'altra Ducati ufficiale: le ottime qualifiche avevano illuso, il passo gara è stato lontanissimo da quello dei fratelli Marquez, ma anche Bezzecchi e Di Giannantonio hanno avuto vita facile nel duello in pista con lui. Pensare a una svolta positiva a questo punto della stagione diventa sempre più complicato. Gara da dimenticare anche per Quartararo, infilato con grande facilità da Ducati e Aprilia dopo aver difeso la pole in partenza, poi rotolato nella ghiaia a 4 giri dal termine.