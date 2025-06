MotoGP Olanda, Tardozzi su Bagnaia: "Solito problema coi sorpassi, ma con una buona partenza può vincere"

Gara complicatissima per Francesco Bagnaia, che dopo essere partito dalla seconda casella in griglia ha chiuso al 5° posto senza mai riuscire a entrare nella lotta per il podio. A provare a dare un senso alla Sprint Race del pilota piemontese, apparso nerissimo nei box, ci ha pensato il team manager della Ducati, Davide Tardozzi: "Ha fatto un ottimo venerdì e un sabato mattina eccezionale - le sue parole a Sky -. Purtroppo ha sempre il problema dei sorpassi, quando si avvicina agli avversari non riesce a frenare come vuole. All'ultimo giro è stato il più veloce in pista, ma quando arriva a 2-3 decimi dall'avversario non riesce a trovare il sorpasso. La forte speranza è che una buona partenza, mettendosi in testa dal primo giro, possa permettergli di portare a casa la gara. Non ci sono stati problemi particolari di moto o di set up. È il solito problema, gli ingegneri stanno parlando con lui per trovare una soluzione. Sappiamo tutti quanto è veloce, dobbiamo trovare il bandolo della matassa".