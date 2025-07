Jacobs frenato da un infortunio rinuncia ai 100 metri del meeting di Nancy

La notizia della sua rinuncia al meeting di Nancy, in seguito a questo nuovo infortunio, giunge come una sorpresa anche sul fatto che il velocista azzurro fosse già pronto per tornare a gareggiare dopo l'evidente insoddisfazione per le due gare sui 100 metri nel Continental Tour Gold in Finlandia, dove al tempo di 10"30 in batteria seguì quello di 10"44 in finale sia pur rallentando negli ultimi metri, che faceva presagire una ripresa degli allenamenti con rientro agonistico non prima dell'ultima decade di luglio.