Aprilia avverte Martin: "Ha un contratto per il 2026, pronti al tribunale"

E se Maritn dovesse davvero lasciare Aprilia? "Tra i vari danni che questa vicenda ci sta causando c'è anche questo, che una squadra fatta per lottare per il mondiale non ha il campione del mondo, anche se Bezzecchi sta lottando e il prossimo anno sarà tra i protagonisti. Avere di fianco un pilota che è altrettanto forte non è facile, è un pensiero che spero di non avere, ma è possibile che prima o poi debba affrontare questa cosa, in tal caso avrò buone risorse per affrontare questa situazione", ha concluso.