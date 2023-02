Quartararo e Yamaha a caccia del riscatto: "Stagione lunga, ma sono pronto"

VERSO SEPANG

Il francese sfida Bagnaia alla vigilia dei test in Malesia: "Spero di avere buone impressioni". Morbidelli: "Voglio fare passi in avanti"

Uscito sconfitto all'ultima gara dal duello con Bagnaia, Fabio Quartararo è pronto a rilanciare la sfida per il titolo della MotoGP. Il francese è carico e spera di ritrovare una Yamaha all'altezza delle sue aspettative per contrastare il dominio Ducati. "L'attesa è finita. Questa pausa invernale è stata molto lunga, ma in un modo che mi ha fatto bene perché mi ha dato il tempo di allenarmi e prepararmi per la prossima stagione. Sarà lunga, lo sappiamo. Dobbiamo lavorare bene durante questo test per assicurarci di essere pronti", ha detto alla vigilia dei primi test di Sepang.

Sono entusiasta di provare le specifiche del 2023 e di vedere quali progressi abbiamo fatto. Sono arrivato a Sepang un po' prima e ho trascorso un po' di tempo in pista durante lo Shakedown Test. Ho sentito e visto cose positive, quindi non vedo l'ora di provarle di persona", ha aggiunto.

Chi si gioca il posto in questa stagione è Franco Morbidelli, protagonista di un 2022 davvero negativo in cui solo alla fine ha rivisto un po' di luce. "Finalmente siamo di nuovo insieme come crew. Questo test è un nuovo inizio e puoi sentire l'eccitazione. Lo Shakedown Test è andato bene, quindi c'è un'atmosfera positiva nel nostro team. Durante il prossimo test miro a mostrare un buon livello di prestazioni. Abbiamo migliorato verso la fine del 2022 e ora è il momento di costruire su questo e fare ulteriori passi avanti. Abbiamo molte cose da testare nei prossimi tre giorni. Lavoreremo sodo, come sempre, per iniziare bene la pre-stagione 2023", le sue parole.