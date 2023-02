Lo Shakedown Test sveglia la MotoGP: tanti collaudatori e un solo rookie in pista

MOTOGP

Primo giorno di scuola per la MotoGP 2023, ma i protagonisti del Mondiale per ora stanno a guardare

Tre giorni di test a Sepang per accendere il nuovo anno: tre giorni riservati ai collaudatori di Ducati, Yamaha, Honda, KTM e GAS GAS, quest'ultima anche con Augusto Fernandez, l'unico rookie del 2023. Il campione in carica della Moto2 ha subito trovato un buon ritmo. Miglior tempo della mattinata invece per Cal Crutchlow con la Yamaha che schiera anche i giapponesi Katsuyuki Nakasuga and Kohta Nozane. In pista anche Michele Pirro (Ducati), mentre Aprilia si affida a Lorenzo Savadori, Honda a Stefan Bradl. Collaudatori di lusso per KTM, con un trio guidato da Dani Pedrosa e completato da Mika Kallio e dal recente acquisto della Casa di Mattighofen Jonas Folger.

Mentre ai test riders la tre giorni malese offre la possibilità di iniziare la messa a puntoin Portogallo, i piloti titolari mordono il freno (tanto per restare in tema) in attesa del loro turno, che verrà però solo nel prossimo fine settimana:, sempre sulla pista che ospiterà poi il terzultimo atto del Mondiale - il GP della Malesia - tra poco più di... nove mesi!

Ai titolari si mischierà in quella occasione il rookie maiorchino Fernandez, campione in carica della Moto2, al quale lo Shakedown Test offre la possibilità di ingranare con la MotoGP, prima di confrontarsi con i suoi nuovi avversari e - prima ancora - con il suo compagno di squadra, il ben più esperto Pol Espargarò. Caso particolare (in quanto... ex caso particolare!) quello di Aprilia Racing che, avendo guadagnato l'anno scorso lo statis di Factory Team (perdendo le concessioni) non può mandare in pista come nello Shakedown Test 2022 Maverick Vinales ed Aleix Espargarò.