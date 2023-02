Marc Marquez lancia la sfida a Bagnaia: "Buon inverno, sono pronto"

MOTOGP

Lo spagnolo spera di aver risolto tutti i suoi guai fisici, ma soprattutto quelli della Honda: "Vediamo a che punto siamo". Con lui debutta Mir: "Ci attende una sfida"

Da venerdì a domenica, a Sepang, si svolgeranno i primi test ufficiali della stagione di MotoGP con in pista i piloti ufficiali. In casa Ducati e non solo c'è molta attesa per vedere all'opera Marc Marquez, che potrebbe rivelarsi uno degli avversari principali nella corsa al titolo detenuto da Bagnaia. Lo spagnolo spera di aver recuperato la migliore condizione fisica dopo i tanti problemi e le tante operazioni al braccio destro infortunato a Jerez nel 2020. "Abbiamo avuto un buon inverno, mi sono allenato molto per essere pronto e iniziare l'anno nel miglior modo possibile", ha detto il pilota della Honda.

Sarà bello rivedere la squadra, ma la cosa più importante è vedere come ha lavorato la Honda e iniziare a capire a che punto è la moto e a che punto siamo. Non vedo l'ora di prendere parte al test e tornare in sella alla mia moto", ha aggiunto.

Al suo fianco debutterà Joan Mir, che è approdato nel team Hrc dopo il ritiro della Suzuki, con cui aveva vinto il titolo 2021. "E' tempo di tornare in pista. Sono entusiasta di riprendere in mano la Honda e guidare di nuovo la RC213V. A Valencia abbiamo iniziato a imparare alcune cose, adesso è il momento di lavorare col team per continuare la fase di adattamento in vista della sfida che ci attende", le sue parole.