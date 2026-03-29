Prima vittoria per Pini nella Moto3, beffati all'ultima curva gli spagnoli Quiles e Carpe

Finale a quattro nel Gran Premio degli USA della Moto3 al circuit Of The Americas di Austin. A spuntarla, aggiudicandosi la sua prima vittoria nel Mondiale è stato l'italiano Guido Pini (Honda-Leopard Racing), primo pilota di casa nostra ad imporsi nella class più piccola da quattro anni a questa parte. All'ultima curva del quattordicesimo e ultimo giro il diciottenne toscano sorprende i due spagnoli Maximo Quiles con la CFMoto Valresa Aspar Team e Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo, al primo podio stagionale)che si ostacolano a vicenda, spalancando la porta a Pini. Giù dal podio resta l'argentino Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech 3) he era stato ugualmente in lotta per la vittoria. In testa alla classifica iridata c'è Quiles.