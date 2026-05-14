Bezzecchi: "È presto per parlare di titolo". Bagnaia: "A Le Mans ho sbagliato io"

"Veniamo da un ottimo fine settimana, quello di Le Mans, sia nella Sprint che nel Gran Premio. Barcellona è una delle piste più belle del calendario, peròqui noi abbiamo sofferto l'anno scorso. Oggi in realtà è tutto cambiato per noi, sia dal punto di vista della moto sia nel nostro metodo di lavoro lungo il weekend di gara. In ogni caso non vedo l'ora di tornare in sella. Questa è una delle piste più impegnative del calendario, soprattutto a livello di gestione, pià che altrove e ad iniziare dalle gomme. Il consumo è molto elevato, sia all’anteriore che al posteriore. Siamo solo alla quinta gara, é inutile e prematuro fare adesso discorsi sul Mondiale. È chiaro che é importante avere costanza di risultati per cercare di portare a casa sempre il massimo. Ricordiamoci che ci sono tante gare e tutto può succedere. Quindi calma... Come vedo la Ducati? Fortissima! In questo momento Fabio Di Giannantonio e Alex Marquez sono molto forti. Bagnaia poi a Le Mans era veramente veloce e senza quell'errore avrebbe potuto fare una gran gara. Quanto a Marc Marquez, non possiamo mai escluderlo dalla lotta per il titolo. Ricordiamoci che l'anno scorso ha vinto il Mondiale in Giappone, quando mancavano ancora cinque gare alla fine: significa con quasi duecento punti di vantaggio. Qui purtroppo non ci sarà, però tornerà presto e avrà più fame di prima".