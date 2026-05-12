Bezzecchi a Barcellona per la rivincita, Martin punta al sorpasso

Sia Martin che Bezzecchi inseguono il loro primo successo a Barcellona. Il campione 2024 della premier class e il suo compagno di squadra italiano infatti non sono mai riusciti a mettere piede sul gradino più alto del podio catalano, nemmeno nelle ladder classes Moto2 e Moto3 e nel GP Solidarity disputato al Montmelò nel 2024 in sostituzione di quello della Comunità Valenciana, cancellato per la disastrosa alluvione che aveva reo inagibile il circuito Ricardo Tormo. Aprilia Racing ha però collezionato alcune importanti vittorie a Barcellona in tempi recenti con il beniamino di casa Aleix Espargarò che nel 2023 ha colto la doppietta Sprint-GP e si è poi ripetuto l'anno dopo nel solo formato breve, mentre in quella occasione il successo nel GP era andato a Francesco Bagnaia con la Ducati factory. Nel 2025 la Casa di Borgo Panigale ha invece fatto doppietta con la moto ufficiale di Marc Marquez nella Sprint e con quella clienti Gresini del suo fratello minore Alex nel Gran Premio classico.