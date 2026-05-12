Bezzecchi a Barcellona per la rivincita, Martin punta al sorpasso
La Casa di Noale punta a rinverdire i proprio successi catalani del 2023 e del 2024di Stefano Gatti
© Aprilia Racing Press Office
Iniziata l'ultima domenica di aprile in Spagna e proseguita il primo weekend di maggio in Francia, la stagione europea del Motomondiale si appresta a varcare di nuovo i Pirenei per il Gran Premio di Catalunya (seconda delle cinque tappe stagionali nella penisola iberica, in programma nel fine settimana centrale del mese di maggio. Aprilia Racing arriva al Montmelò reduce dallo storico weekend di Le Mans concluso con una tripletta firmata per la Casa di Noale dai due piloti ufficiali Jorge Martin e Marco Bezzecchi e dal giapponese Ai Ogura in sella alla RS-GP del team satellite Trackhouse. Il fine settimana di gara sarà inoltre seguito dal secondo test ufficiale post-GP della stagione (dopo quello seguito al recente GP di Spagna, in programma lunedì sul tracciato catalano. Bezzecchi arriva a Barcellona dopo un Gran Premio di Francia altamente competitivo ma meno brillante del previsto, chiuso sì sul podio sia nella Sprint Race che nel Gran Premio ma con un margine di vantaggio ridotto ad un solo punto sul compagno di squadra. Martin affronta infatti una delle sue quattro (!) gare di casa sull'onda motivazionale della doppietta francese, con il successo nella Sprint del sabato e quello nel GP domenicale, a quasi due anni di distanza (588 giorni per la precisione) dopo la sua ultima vittoria.
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Il Circuit de Barcelona-Catalunya è un tracciato molto tecnico, sul quale la percorrenza in curva risulta decisiva. Ha una lunghezza di quattro chilometri e 660 metri, con otto curve a destra e sei a sinistra. Uno dei punti chiave è la prima staccata, una delle più impegnative del Motomondiale, complice il rettilineo di oltre un chilometro (quello di partenza e arrivo) che lo precede.
MARCO BEZZECCHI
“È bellissimo tornare a Barcellona e, soprattutto, avere due weekend di gara consecutivi, perché comunque non vedo l’ora di scendere di nuovo in pista. È un tracciato molto bello e i tifosi sono sempre molto calorosi, quindi cercheremo di dare il massimo”.
JORGE MARTIN
“Sono molto contento di come stanno andando le cose. Barcellona è una pista impegnativa e lo scorso anno è stata molto difficile per noi. L’obiettivo sarà quindi lavorare per capire quali cambiamenti apportare, così da essere il più competitivi possibile”.
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Sia Martin che Bezzecchi inseguono il loro primo successo a Barcellona. Il campione 2024 della premier class e il suo compagno di squadra italiano infatti non sono mai riusciti a mettere piede sul gradino più alto del podio catalano, nemmeno nelle ladder classes Moto2 e Moto3 e nel GP Solidarity disputato al Montmelò nel 2024 in sostituzione di quello della Comunità Valenciana, cancellato per la disastrosa alluvione che aveva reo inagibile il circuito Ricardo Tormo. Aprilia Racing ha però collezionato alcune importanti vittorie a Barcellona in tempi recenti con il beniamino di casa Aleix Espargarò che nel 2023 ha colto la doppietta Sprint-GP e si è poi ripetuto l'anno dopo nel solo formato breve, mentre in quella occasione il successo nel GP era andato a Francesco Bagnaia con la Ducati factory. Nel 2025 la Casa di Borgo Panigale ha invece fatto doppietta con la moto ufficiale di Marc Marquez nella Sprint e con quella clienti Gresini del suo fratello minore Alex nel Gran Premio classico.