MOTOGP

MotoGp: Acosta il più veloce nelle pre-qualifiche in Catalogna

Anticipati Alex Marquez e Binder, Martin e Bagnaia dovranno passare dalla Q1

15 Mag 2026 - 16:44
© Getty Images

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Risultati in parte sorprendenti quelli delle pre-qualifiche del Gp di Catalogna. Il più veloce è Pedro Acosta, che in 1'38"710 accede direttamente al Q2: sul podio vanno Alex Marquez (+0"018) e Binder (+0"070), rientra in top 10 anche Marco Bezzecchi, settimo a +0"121. Stupiscono Bagnaia e Martin: Pecco è 13esimo, mentre lo spagnolo è addirittura diciassettesimo. Entrambi, dunque, dovranno passare per una sessione in più di qualifiche.

LE PRE-QUALIFICHE
La prima, grande notizia è che Jorge Martin e Pecco Bagnaia dovranno disputare un turno di qualifiche in più per tentare l'assalto alla pole nel Gp di Catalogna, sesto appuntamento del Motomondiale. Questo perché lo spagnolo e Pecco non rientrano nemmeno in top 10 nelle pre-qualifiche di Montmeló. Il più veloce è Pedro Acosta, mentre al secondo posto chiude Alex Marquez e al terzo Brad Binder. Ciò riassume una giornata più che positiva per la Ktm, mentre in mezzo c'è l'iberico del Team Gresini, il tutto in una situazione di grande equilibrio: in 7 decimi ci sono il più veloce di giornata, lo stesso Marquez (+0"010) e Binder (+0"070). Si prospettano insomma qualifiche incerte, anche perché Fernandez e Zarco sono comunque a meno di 8 decimi da Acosta. Nella top 10 anche il leader della classifica, Marco Bezzecchi: il pilota dell'Aprilia è settimo (+0"121) e dunque avrà una fatica in meno nella giornata di sabato. Le brutte notizie, allora, arrivano solo per altri due big: Bagnaia è tredicesimo e a 350 millesimi dal primo posto, un distacco non elevatissimo che però lo obbliga a passare dal Q1. In tal senso, è ancora più sorprendente il risultato di Martin: +0"679 per una differenza che lo fa arrivare addirittura diciassettesimo. Servirà dunque fare molto di più per tentare l'assalto alla pole e non rischiare di dover fare gli straordinari per provare a superare Bezzecchi in gara e in classifica.

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