MotoGP, Rossi: "Chiudiamo in modo positivo"

14/11/2018

Ultimo appuntamento stagionale per la MotoGP, con le posizioni del mondiali ormai definite. Una gara utile per chiudere in bellezza e pensare alla prossima stagione con i test successivi: "Non siamo veloci su questo circuito - ha ribadito Valentino Rossi -, ma in Malesia si sono visti dei miglioramenti. Le prossime saranno settimane molto intense". Testa al futuro anche per Dovizioso: "Il secondo posto è importante, ora capiamo dove migliorare".

ROSSI: "CHIUDIAMO IN MANIERA POSITIVA" Si corre a Valencia domenica per il Gp della Comunità Valenciana. "E' un circuito in cui non siamo molto veloci - dice Rossi - ma nelle ultime gare abbiamo visto alcuni miglioramenti. In Malesia siamo stati molto veloci durante tutto il weekend e anche in gara. Purtroppo la gara non è finita come volevamo, ma rimangono aspetti positivi. A Valencia cercheremo di fare del nostro meglio. Vorremmo finire la stagione con un risultato positivo. Poi ci saranno prove a Valencia e quelle a Jerez. Saranno settimane molto intense".

DOVIZIOSO: "GP UTILE PER IL 2019" "Il sesto posto di Sepang ci ha permesso di confermare la seconda posizione in campionato e questo è un risultato molto importante che volevamo assolutamente portare a casa" è la riflessione di Andrea Dovizioso. "Ora a Valencia - continua il pilota Ducati - troviamo una pista dove nel passato abbiamo fatto abbastanza fatica: quest`anno però mi aspetto di essere veloce e la gara sarà anche un test importante per capire dove dobbiamo ancora migliorare per essere più competitivi il prossimo anno."

