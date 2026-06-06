MotoGP Ungheria: Marquez in pole a Balaton Park

E la Spagna può sorridere non solo per Marc, ma anche per una prima fila tutta iberica. Secondo, a poco più di mezzo decimo (+0"053), c'è Pedro Acosta, l'unico insieme a Marquez a scendere sotto il muro dell'1'38". A completare il terzetto di testa è Fermin Aldeguer, a +0"340. Poi, ecco l'Italia: qualifica non facile per Bezzecchi, con il leader del Mondiale a +0"643 dal più veloce di giornata. Davanti a lui Bagnaia (+0"532) e Di Giannantonio, che a lungo sogna il podio virtuale ma è quarto a +0"447. La buona notizia per chi guida la classifica piloti è che il principale inseguitore è dietro: Jorge Martin chiude ottavo a +0"789. In mezzo un Raul Fernandez (settimo a +0"763) sempre pronto a far saltare il banco.