MOTOGP UNGHERIA

MotoGP Ungheria: Marquez in pole a Balaton Park

Lo spagnolo della Ducati anticipa Acosta e Aldeguer, quinto Bagnaia e sesto Bezzecchi

06 Giu 2026 - 11:56
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La pole position in Ungheria, ottavo appuntamento del Motomondiale 2026, va a Marc Marquez. Lo spagnolo è il più veloce, ferma il tempo in 1'36"785 e si prende la testa di una prima fila tutta iberica: secondo Acosta (+0"053), terzo Aldeguer (+0"340). Tre italiani, invece, in seconda: Di Giannantonio (+0"447) è quarto davanti a Bagnaia (+0"532) e Bezzecchi (+0"643), mentre il rivale per il titolo Jorge Martin è ottavo.

Il vero Marc Marquez sta pian piano tornando in sella. Dopo quattro GP con poche soddisfazioni e l'infortunio di mezzo, lo spagnolo della Ducati si prende la pole position a Balaton Park, dove l'aveva conquistata nel 2025. E tra i segnali positivi non c'è solo l'1'36"785 con cui si mette davanti a tutti, ma anche i quasi inesistenti momenti in cui si tocca la spalla, indici di un miglioramento fisico evidente testimoniato anche da questa pole. Infine, il fatto che nel giro di pochi minuti si migliora: dopo il giro più veloce, alla bandiera a scacchi, fa ancora di più, abbassando ulteriormente il tempo, seppur di soli 6 millesimi.

E la Spagna può sorridere non solo per Marc, ma anche per una prima fila tutta iberica. Secondo, a poco più di mezzo decimo (+0"053), c'è Pedro Acosta, l'unico insieme a Marquez a scendere sotto il muro dell'1'38". A completare il terzetto di testa è Fermin Aldeguer, a +0"340. Poi, ecco l'Italia: qualifica non facile per Bezzecchi, con il leader del Mondiale a +0"643 dal più veloce di giornata. Davanti a lui Bagnaia (+0"532) e Di Giannantonio, che a lungo sogna il podio virtuale ma è quarto a +0"447. La buona notizia per chi guida la classifica piloti è che il principale inseguitore è dietro: Jorge Martin chiude ottavo a +0"789. In mezzo un Raul Fernandez (settimo a +0"763) sempre pronto a far saltare il banco.

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