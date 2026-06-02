Antonelli e Bezzecchi, campioni allo specchio: "Serve crederci e impegnarsi, ma anche essere cattivi"

Andrea Kimi Antonelli e Marco Bezzecchi sono i due piloti italiani che, a suon di successi, stanno guardando tutti dall'alto in F1 e in MotoGP. Dopo averli visti abbracciarsi nel parco chiuso del Mugello, dove "Bez" aveva appena vinto la gara del GP d'Italia sotto gli occhi di Kimi, i tifosi hanno iniziato a sognare una doppietta iridata, che avrebbe del clamoroso. Entrambi tengono i piedi ben saldi per terra, ma sono tante le cose che hanno in comune, oltre a quella di essere vincenti. A partire proprio dall'idea di come si realizzano i sogni. E loro ne hanno uno bello grosso in testa. "I sogni si realizzano credendoci fino in fondo e stando umili. Restando se stessi nel percorso, anche se la strada sembra lunga e difficile, perché è questo a fare la differenza", la riposta di Antonelli nell'intervista di Anna Capella per Sport Mediaset. "Serve impegnarsi duramente, sempre con un unico obiettivo, cercare di andare avanti giorno dopo giorno pur con le sofferenze di mezzo", gli ha fatto eco Bezzecchi.