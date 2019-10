MotoGP Thailandia: brutta caduta per Marquez nelle libere 1: "Botta forte, non poteva respirare"

MOTOGP

È cominciato con uno spavento il weekend di Marc Marquez in Thailandia, 15.a tappa del Motomondiale. Lo spagnolo, che sul circuito di Buriram potrebbe già conquistare il titolo di campione del mondo per l'ottava volta (sesta in MotoGP) è stato protagonista di una bruttissima caduta a pochi minuti dalla fine delle prime prove libere. Un highside alla curva 7 che ha sbattuto Marquez a terra (Honda distrutta). Quando si è rialzato il pilota zoppicava vistosamente: è stato trasportato in ambulanza al centro medico del circuito e successivamente all'ospedale di Buriram per controlli alla gamba sinistra e alla schiena. Marquez, che spavento a Buriram!





































Ultime gallery Vedi tutte

Successivamente sono arrivate le rassicurazioni del team manager Alberto Puig: "Sta bene, ha fatto radiografie e vari controlli e non ha fratture - le sue parole, come riportate da Gpone.com - Gli fa male un po' da tutte le parti, dalle gambe alla schiena, ma non avrà problemi a fare l'intero weekend di gara". "Marquez non poteva respirare, la botta è stata forte", ha spiegato il dottor Angel Charte, direttore medico MotoGP, intervistato sul sito ufficiale della Motogp. "Ha subito una forte contusione lombo sacrale e alla tibia sinistra. Ha recuperato rapidamente la frequenza respiratoria e cardiaca, abbiamo fatto una radiografia alla cassa toracica alla gamba per vedere se c'erano lesioni. E' risultato essere solo una forte contusione, nessuna frattura vertebrale ed è stato avviato un trattamento con anti-infiammatori", ha concluso.

Marc è tornato regolarmente a girare nelle Libere 2 e poco prima di risalire in moto è anche arrivato un suo tweet, in cui ha confermato di stare bene:

Vedi anche Motogp MotoGP, obiettivo quota 100 per Marquez: domenica può essere campione