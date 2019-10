MotoGP, obiettivo quota 100 per Marquez: domenica può essere campione

VERSO BURIRAM

Già domenica mattina in Thailandia Marc Marquez può laurearsi campione della MotoGP per la sesta volta in carriera. Allo spagnolo della Honda basterà fare due punti in più di Andrea Dovizioso per chiudere il campionato con ben quattro GP di anticipo, portando il suo vantaggio a quota 100. In caso di arrivo a pari punti, infatti, Marquez avrebbe dalla sua il vantaggio delle 8 vittorie già conquistate contro le sole due del ducatista.

"Abbiamo avuto un grande weekend ad Aragon ed è stato meraviglioso vincere davanti al mio pubblico. Voglio portare questa fiducia ed energia positiva in Thailandia, in modo da disputare un grnade weekend. Il nostor apporcico non cambia nonostante le circostanze, faremo il nostro lavoro per essere il più forti possibili la domenica. L'anno scorso abbiamo disputato una gara molto eccitante e quindi speriamo di poter mandare in scena un altro grande show per i tifosi", le sue parole verso Buriram.