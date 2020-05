MotoGP, stop alle wildcard: niente GP Catalogna per Lorenzo

MOTOGP

La Grand Prix Commission della MotoGP, composta da Carmelo Ezpeleta (Dorna), Paul Duparc (FIM), Herve' Poncharal (IRTA) e Takanao Tsubouchi (MSMA), ha stabilito che le wildcard, in tutte le categorie verranno sospese per la stagione 2020. Questa decisione è in linea con la politica mirata alla riduzione dei costi per tutti i costruttori.

Pertanto niente Gran Premio di Catalogna per Jorge Lorenzo. Il pilota spagnolo ora collaudatore della Yamaha aveva annunciato a marzo l'intenzione di tornare in pista con una wildcard nella gara che si disputa a Barcellona. Restano così senza gare, tra gli altri, anche Michele Pirro e Dani Pedrosa.