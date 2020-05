MotoGP, Dorna e il calendario: sette gran premi su 12 in Spagna

IL PROGETTO

I quattro circuiti spagnoli sono alla base del progetto della Dorna, la società che gestisce il campionato MotoGp, per salvare il Mondiale 2020. Secondo quanto scrive il quotidiano spagnolo Marca, Dorna ha già preparato un calendario in cui si terranno sette dei dodici Gp in Spagna. L'accordo tra il Consiglio comunale, il governo andaluso e Dorna per iniziare a Jerez con il Gran Premio di Spagna il 19 luglio è ora ufficiale.

Una settimana dopo, si svolgerebbe il primo Gran Premio dell'Andalusia della storia. Naturalmente, tutto sarà sottoposto all'approvazione del Ministero della Salute, ma a meno di una pericolosa ricrescita dei contagi da Coronavirus non dovrebbero esserci problemi, Dorna prenderà misure di sicurezza estreme, con una quarantena preventiva di 14 giorni per tutti i partecipanti alla MotoGp. È previsto un 'paddock' di circa 1.300 persone, che saranno sottoposte ai test prima dell'arrivo e in seguito.