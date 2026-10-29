MotoGp Sepang, Martin dichiarato idoneo a correre dopo l'infortunio in Australia

Arriva l'ok dei medici che dovranno rivisitarlo dopo le prime libere

29 Ott 2026 - 09:43
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Jorge Martin © italyphotopress

Jorge Martin © italyphotopress

Jorge Martin tornerà subito a correre a Sepang in Malesia, nella prima sessione di prove libere di MotoGp in programma nella notte italiana tra giovedì e venerdì.

Lo spagnolo dell'Aprilia in lotta per il Mondiale MotoGp è stato dichiarato "idoneo", ma sarà comunque rivisito al termine delle prime libere. Meno di una settimana fa l'infortunio nella Sprint di Phillip Island, con la frattura (composta) del polso. Si tratta per Martin di un recupero lampo, in attesa di verificarne la competitività sul circuito malese.

"Jorge Martín - si legge nel comunicato Aprilia - è stato sottoposto oggi a un controllo medico da parte dell'équipe medica del Campionato del Mondo FIM Grand Prix ed è stato dichiarato idoneo a partecipare alla FP1. Verrà nuovamente visitato al termine di tale sessione".

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