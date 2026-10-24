MotoGP: colpo Mondiale di Marquez, sua la Sprint di Phillip Island. Cade Martin, salterà la gara

La Sprint Race di Phillip Island rischia di essere il crocevia definitivo per il Motomondiale 2026: Marc Marquez domina e torna in vetta alla classifica a +10 su Jorge Martin. Pronti via e nelle prime tornate i due prendono subito il largo, con una battaglia ricca di sorpassi e controsorpassi. Martin sembra avere più velocità, ma commette un paio di sbavature che favoriscono la Ducati ufficiale del Campione del Mondo. A sei giri dalla fine arriva il patatrac del pilota Aprilia: scivolata fatale che gli costa corsa e leadership, con il dolore che lo costringe anche a far visita al centro medico direttamente in barella. Marc si invola verso la vittoria, mentre alle sue spalle si avvicina il fratello Alex, che lo monitora fino alla fine senza attaccarlo quasi da scudiero. Alle loro spalle dopo una buona partenza si spegne Acosta, ne approfitta allora Fabio Di Giannantonio che completa il podio tutto Ducati con la sua VR46. La prima Aprilia al traguardo è quella di Marco Bezzecchi, ottimo quarto in super rimonta. Da segnalare anche l’ottima prova del padrone di casa Jack Miller, ottavo con la Yamaha Pramac all’ultimo ballo nel circuito di casa.