Inter, gli autogol manna dal cielo in questo periodo: il dato che si ripete

I giornali sportivi: giovedì 29 ottobre 2026
© Rassegna Stampa
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"Siamo stati fortunati" ha dichiarato con onestà Cristian Chivu al termine di Venezia-Inter. Effettivamente la partita non si era messa bene per i nerazzurri, macchinosi e imprecisi e messi in difficoltà dalle ripartenze dalla squadra di Nicola. La palla recuperata da Carlos Augusto - non senza polemiche - ha poi portato allo sviluppo dell'azione che ha sbloccato il match: tiro-cross di Thuram e sfortunata deviazione di Moreno a beffare Filip Stankovic.
Un gol molto importante perché ha tolto certezze ai padroni di casa e rinvigorito gli ospiti che non a caso poco dopo hanno raddoppiato, con un altro autogol: quello Halhahl di testa su corner battuto da Calhanoglu. Era dal 2008 che l'Inter non approfittava di due autoreti nella stessa partita, bisogna tornare al match contro il Catania vinto 2-1 quando c'era Mourinho in panchina: in quel caso le deviazioni sfortunate furono di Mascara e Terlizzi.
Non solo, perché la vittoria di ieri nasconde un altro retroscena curioso. Un anno fa, proprio in questi giorni (era il 2 novembre 2025), l'Inter vinse al 91' sul campo del Verona per 2-1. Un successo sofferto, come ieri; contro una squadra veneta, come ieri; e deciso da un autogol, come ieri. Dopo la rete di Zielinski e il pari di Giovane, infatti, era arrivato l'autogol di Frese. Insomma, quello di fine ottobre-inizio novembre è un periodo fortunato per l'Inter di Chivu...
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