Inter, gli autogol manna dal cielo in questo periodo: il dato che si ripete

"Siamo stati fortunati" ha dichiarato con onestà Cristian Chivu al termine di Venezia-Inter. Effettivamente la partita non si era messa bene per i nerazzurri, macchinosi e imprecisi e messi in difficoltà dalle ripartenze dalla squadra di Nicola. La palla recuperata da Carlos Augusto - non senza polemiche - ha poi portato allo sviluppo dell'azione che ha sbloccato il match: tiro-cross di Thuram e sfortunata deviazione di Moreno a beffare Filip Stankovic.