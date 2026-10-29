Il mistero delle Porsche 911 di Halloween
Un gruppo di sportive tedesche si è aggirato per le strade di Parigi "nascoste" da un lenzuolo. Peccato sia un vdeo generato dall'IAdi Redazione Drive Up
Da modello culturale d'importazione, Halloween è ormai diventata una festa anche del calendario europeo. In Italia da decenni si organizzano eventi e appuntamenti su misura per l'occasione mentre in Francia, a Parigi, alcune Porsche 911 si sono aggirate per la città nelle vesti tenebrose di fantasmi. Peccato che dietro tutto ciò, ci sia un trucco.
Immagini surreali
La sequenza di immagini è surreale, con le sportive nascoste da teli bianchi che lasciano riconoscere l'inconfondibile sagoma e intravedere i quattro punti luminosi delle luci anteriori. La carovana attraversa il centro storico della Capitale francese, toccando tutti i riferimenti turistici più famosi: dal lungo Senna, agli Champs Elysees fino a congiungersi sotto alla torre Eiffel. Davanti al monumento simbolo della città, le auto si dispongono in modo da formare, se visto dall'alto, il disegno di un fantasma.
Tutto finto
Il video solleva molti interrogativi, il primo (e più evidente) è chi guida le auto, come può vedere la strada se il parabrezza è interamente coperto dal telo? Infatti è tutto finto: l'intero filmato è generato dall'intelligenza artificiale, da un profilo specializzato in questo tipo di attività. Come ormai succede sempre più di frequente, le immagini hanno ricevuto milioni di condivisioni e alcuni proprietari di Porsche hanno effettivamente "vestito" la loro 911 da fantasma. Senza guidarla, ovviamente. Questa sì che sarebbe stata un'esperienza spaventosa.