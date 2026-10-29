Tifoso del Portici in coma: il Questore di Napoli adotta 11 Daspo

29 Ott 2026 - 09:45
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Unidici Dapso sono stati adotatti dal Questore di Napoli dopo la rissa scoppiata in occasione dell'incontro di calcio A.S.D. Puteolana 1902 - Portici 1906, disputatosi lo scorso 25 ottobre allo stadio 'Domenico Conte' di Pozzuoli; rissa durante la quale un tifoso di Portici è rimasto gravemente ferito. Degli undici provvedimenti uno è aggravato in quanto il destinatario era già stato sottoposto alla medesima misura. I provvedimenti, istruiti e predisposti dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura, della durata di 5 e 10 anni, sono stati emessi nei confronti di tifosi di età compresa tra i 15 e i 38 anni. A causa della rissa otto tifosi sono stati arrestati mentre gli altri tre sono stati denunciati per rissa aggravata.

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