MotoGP, schieramento Honda completo: Nakagami resta con LCR

UFFICIALE

Il giapponese è stato confermato nella squadra di Cecchinello, niente promozione di Ogura: "Darò il massimo"

© Getty Images Takaaki Nakagami e Hrc hanno firmato un'estensione del contratto che permetterà al trentenne di continuare a correre per il team Lcr Honda Idemitsu in MotoGP anche nel 2023. Niente promozione dalla Moto2, dunque, di Ai Ogura. "Sono molto felice di poter continuare a correre in MotoGP nel 2023 con Lcr Honda Idemitsu. Vorrei ringraziare Idemitsu e Honda Hrc per il continuo supporto - ha commentato - . Non vedo l'ora di iniziare la prossima stagione, darò il massimo per raggiungere i migliori risultati con questa squadra. Nel resto della stagione in corso continuerò a lavorare duramente per migliorare le mie prestazioni".

Vedi anche Motogp MotoGP, il team di Vale Rossi conferma suo fratello Luca anche per il 2023 Soddisfatto anche il team principal Lucio Cecchinello. "Siamo molto contenti di questo annuncio. Dal 2020 Taka ha dimostrato di essere un pilota molto veloce e in grado di lottare per le posizioni da podio. Quest'anno ha lottato costantemente per essere il miglior pilota Honda. Confido nel suo potenziale. Grazie ai suoi sei anni di esperienza in sella alla Honda RC213V, aiuterà sicuramente il Team Lcr Honda Idemitsu e Hrc nel migliorare il nostro pacchetto e colmare il divario dalla concorrenza", le sue parole.

Nato a Chiba, in Giappone, nel 1992, Nakagami ha fatto il suo debutto in MotoGP nel 2018 proprio con il team Lcr Honda Idemitsu: il 2023 sarà quindi la sesta stagione insieme. Anno dopo anno, Nakagami ha dimostrato miglioramenti costanti: nelle sue 80 partenze in top class si è affermato come primo pilota con alle spalle un team satellite in cinque occasione e ha ottenuto sei top 5. Il nipponico ha inoltre firmato una pole position ed è partito per quattro volte dalla prima fila nella classe regina. A ciò si aggiungono 14 podi nel campionato mondiale Moto2, tra cui due vittorie.

Con Nakagami si completa così lo schieramento Honda, che vedrà Marc Marquez e Joan Mir nel team ufficiale e Alex Rins al fianco proprio del giapponese nell'altra metà del box della squadra italiana.