MotoGP, il team di Vale Rossi conferma suo fratello Luca anche per il 2023

Marini sarà ancora in sella alla Ducati al fianco di Bezzecchi

Dopo Marco Bezzecchi, il team di Valentino Rossi ha confermato per il 2023 anche Luca Marini. Il "fratellino" del nove volte campione del mondo, correrà ancora in MotoGP in sella alle Ducati del Mooney VR46 Racing Team. "Una conferma, quella di Luca, frutto del gran lavoro della squadra tecnica, una striscia di risultati positivi nel corso di tutta la stagione e un ritmo incalzante tenuto in questa seconda metà di Campionato dove ha impressionato con ben tre "Top 5" consecutive al rientro dalla pausa estiva. Per il 25enne di Tavullia, rookie in MotoGP nel 2021 e vice campione del mondo in Moto2 nel 2020, una progressione costante e continua con obiettivi ambiziosi per il futuro", recita la nota della squadra di Tavullia.

"Sono molto contento, è importante dare continuità a questo gruppo di lavoro e al progetto Ducati che ci sta portando ad ottenere dei buoni risultati e a lottare per il podio in questo finale di stagione. Siamo una squadra rookie, è il primo anno che lavoriamo tutti insieme, e continueremo a portare avanti questo metodo per toglierci delle belle soddisfazioni già in questo 2022 e in futuro insieme a Vale, che ringrazio per questa opportunità, e alla VR46 Riders Academy che mi sostiene sempre. Chiudere al meglio la stagione corrente e ripartire forte il prossimo gennaio è l'obiettivo", ha detto Marini.

Con Marini si completa anche lo schieramento Ducati, che avrà proprio in lui e Bezzecchi due armi ambiziose per il futuro. Di certo lo sono già per il team VR46, come ha ribadito Alessio "Uccio" Salucci. "Sono molto fiero di poter dire che Luca rimarrà un altro anno con noi nel Mooney VR46 Racing Team, completando così con Marco la line-up per il 2023. Come VR46 Riders Academy, é uno dei primi piloti che abbiamo ingaggiato portandolo dal CEV alla MotoGP. Luca ci ha sempre ripagati con importanti risultati, professionalità, dedizione e grandissimo impegno. Sempre meticoloso, attento ai dettagli e capace di crescere e far crescere tutto il suo gruppo di lavoro in questa prima metà del 2022. Una scelta di continuità con questi due giovani piloti, grazie anche al grande supporto di Ducati e dei nostri partner, che sono sicuro ci regaleranno grandi soddisfazioni già da questo finale di stagione e poi nel futuro prossimo. Luca e Marco stanno impressionando tutti e siamo orgogliosissimi di questa coppia racing tutta italiana che sarà un punto di forza del nostro Team per il secondo anno in MotoGP", le sue parole.