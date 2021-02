MotoGP: Rossi, Morbidelli e i piloti dell'Academy a Portimao per test privato

Lasciato il Ranch di Tavullia, i portacolori della VR46 Riders Academy si dirigono a Portimao verso l'Autódromo Internacional do Algarve dove, il 3 e il 4 febbraio, svolgeranno una due giorni di prove con delle moto stradali, visto il divieto di utilizzare le loro Yamaha ufficiali al di fuori dei test Dorna. In pista ci saranno anche Valentino Rossi e Franco Morbidelli, che percorreranno la fantastica pista portoghese con delle R1 prima d'iniziare a condividere il box Petronas Yamaha SRT dal prossimo marzo in Qatar.