Di nuovo in sella: dopo l'endurance con la Ferrari, Rossi  si dedica al motocross

MOTOGP

di

STEFANO GATTI

Aspettando la prima ed anche unica sessione di test invernali in programma dal 10 al 12 marzo prossimi in Qatar, Valentino Rossi si prepara con il motocross alla sua prima stagione in MotoGP in sella alla Yamaha del Team Petronas. Per il nove volte iridato "colour scheme" classico ed invernale in attesa del verde acqua della sua nuova M1 e - nelle pause - i consigli crossistici dell'amico Bryan Toccaceli.

Saltata causa restrizioni sanitarie la sessione di test del mese di febbraio a Sepang (ed anche la presentazione del team sulla pista di casa), il debutto di Valentino, del suo ex allievo e nuovo compagno di squadra Franco Morbidelli e quello di tutti i loro colleghi è slittato di una ventina di giorni, alla sessione di test in programma da mercoledì 10 a venerdì 12 marzo a Losail. Vale a dire sulla stessa pista che - da nuova versione del calendario iridato - ospiterà il via del Mondiale con una doubleheader "by night" domenica 28 marzo e domenica 4 aprile. Ma poi anche la stessa sulla quale Valentino ha corso due settimane fa la 12 Ore del Golfo e al volante della Ferrari 488 GT3 del Team Kessel con il fratello Luca Marini ed il fedelissimo "Uccio" Salucci.

Intanto, appunto, il Dottore si dedica al motocross, allenandosi in solitaria sui salti del suo "buen retiro" (detto senza... offesa!) sulle colline marchigiane. Nelle pause tra uno "stint" e l'altro, la compagnia ed i consigli dell'amico ed ex pilota sanmarinese Bryan Toccaceli, vittima di un brutto incidente il 1. maggio di tre anni fa al Crossodromo della Baldasserona.