MotoGp, Rivola (Aprilia): "Tre gare di fila sono un problema per Martin"

L'ad di Aprilia sulla frattura di Jorge Martin: "Richiederà i suoi tempi per guarire ma non è finita finché non è finita"

25 Ott 2026 - 07:00
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Massimo Rivola © italyphotopress

Massimo Rivola © italyphotopress

Nel prossimo fine settimana "Jorge Martin sarà con noi in Malesia, non so se con la tuta".

Da Phillip Island Massimo Rivola, ad di Aprilia Racing, ha confermato che il pilota non ritornerà in Spagna per svolgere i trattamenti alle lesioni riportate ieri cadendo nella Sprint. La Tac effettuata a Melbourne ha confermato unicamente la frattura composta del radio in sede distale.

"Tre gare di fila sono un problema" ha sottolineato Rivola a Sky, con la MotoGp che dopo la tappa in Malesia si trasferirà direttamente in Qatar. "Jorge é un incassatore - ha proseguito - ma la frattura c’è e richiede i suoi tempi". "Sia in Indonesia che qui l'Aprilia era la moto più veloce, ma abbiamo raccolto niente o quasi", anche per l’annullamento del GP d'Australia a causa del maltempo. "Noi però continueremo a dare il nostro meglio - ha concluso Rivola - Come si dice: non é finita finché non é finita".

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