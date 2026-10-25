MotoGp, Rivola (Aprilia): "Tre gare di fila sono un problema per Martin"

"Tre gare di fila sono un problema" ha sottolineato Rivola a Sky, con la MotoGp che dopo la tappa in Malesia si trasferirà direttamente in Qatar. "Jorge é un incassatore - ha proseguito - ma la frattura c’è e richiede i suoi tempi". "Sia in Indonesia che qui l'Aprilia era la moto più veloce, ma abbiamo raccolto niente o quasi", anche per l’annullamento del GP d'Australia a causa del maltempo. "Noi però continueremo a dare il nostro meglio - ha concluso Rivola - Come si dice: non é finita finché non é finita".