Milan, parola d'ordine compattarsi: Cardinale si schiera al fianco di Amorim

Comunque vada, non si muoverà foglia. Già, perché nel momento forse più delicato della stagione, con la sconfitta pesante di Bournemouth che ancora pesa e la squadra ridotta ai minimi termini dagli infortuni, Gerry Cardinale ha voluto far sentire la propria vicinanza alla squadra, Ruben Amorim in testa. Il patron rossonero, che ha scelto il tecnico portoghese in prima persona a inizio stagione, non ha alcuna intenzione di scendere dal treno di Amorim e, anzi, continua a confermargli la fiducia e a puntare su di lui per l'oggi e, soprattutto, il domani.