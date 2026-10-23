MotoGP Phillip Island: Bezzecchi il più veloce nelle pre-qualifiche in Australia. Marquez 3º, Martin 5º

L’ultima sessione di pre-qualifiche nella storia di Phillip Island – almeno per il prossimo futuro, visto che l’iconico tracciato australiano verrà rimpiazzato dall’Adelaide Street Circuit – vedono Marco Bezzecchi fissare il miglior tempo, in 1:26.775. Nonostante una caduta dopo un contatto con Alex Marquez (per fortuna senza conseguenze per entrambi), l’italiano dà buone sensazioni sulla pista in cui due leggende come Valentino Rossi e Casey Stoner hanno vinto più di chiunque altro (sei volte a testa), presentandosi in grande spolvero alle qualifiche che sabato serviranno a stabilire pole position e griglia di partenza sia della Sprint che della classica gara domenicale. A entrare in Top 5 sono pure Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), Marc Marquez (Ducati), Ogura (Aprilia Trackhouse) e Martin (Ducati), con Alex Marquez (Ducati Gresini), Bastianini (KTM Tech 3), Acosta (KTM), Moreira (Honda LCR) e Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) a completare quindi la Top 10 che domani tornerà in pista direttamente nel Q2. Già dal Q1 dovrà invece ripartire Pecco Bagnaia (Ducati), che non può essere soddisfatto del suo 14º crono. Quartararo (Yamaha) chiude poi la sessione con il 15º tempo, Morbidelli (Ducati VR46) con il 17º. Non partecipa invece alle pre-qualifiche Marini (Honda HRC), fermato da un virus intestinale: da monitorare le sue condizioni per il prosieguo del weekend.