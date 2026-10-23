Piano di evacuazione, rimpatrio: i piloti MotoGp chiedono garanzie per la guerra in Qatar

I piloti della MotoGP chiedono garanzie di sicurezza prima di recarsi in Qatar, all'inizio di novembre, per un fine settimana di gare che Dorna e le autorità di Doha intendono confermare. Lo riferisce il sito Motorsport.com.



Il Gran Premio del Qatar, previsto inizialmente ad aprile sul circuito di Losail, era stato posticipato al weekend del 6-8 novembre a causa del conflitto in corso dalla fine di febbraio - che vede contrapposti, da un lato, Stati Uniti e Israele e, dall'altro, l'Iran - con gravi ripercussioni sui paesi del Golfo. Secondo Motorsport.com diversi piloti si sono riuniti ieri e oggi sul circuito di Phillip Island - dopo alcune discussioni avvenute in un gruppo WhatsApp dedicato durante il GP d'Indonesia - per chiedere agli organizzatori della MotoGP garanzie scritte, condizione necessaria affinché accettino di recarsi in Qatar.